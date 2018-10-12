Пентагон за год уволил более 500 иммигрантов, которым обещали гражданство

Сухопутные войска США с июля 2017 по июль 2018 года уволили свыше 500 иммигрантов, поступивших на военную службу под обещание ускоренного получения американского гражданства. Такие данные, полученные в ходе журналистского расследования, обнародовало в пятницу агентство Associated Press (AP).
Оно выяснило, что в американских сухопутных войсках еще в 2016 году была приостановлена реализация программы приема на военную службу людей, знания или профессиональная квалификация которых являются жизненно важными для национальных интересов США (Military Accessions Vital to National Interest - MAVNI). Основанием для такого решения стали опасения того, что иностранные граждане, привлекавшиеся по этой программе в ВС США, могут не пройти проверку на благонадежность. В прошлом году, сообщает AP, от этих новобранцев начали избавляться, не афишируя причин их увольнения.
До самого последнего времени командование сухопутных войск не предоставляло информации ни о количестве таких увольнений, ни о мотивировке этих решений, а также отказывалось обсуждать конкретные случаи. Данные были переданы АП лишь после обращения агентства в судебные инстанции, которые фактически обязали военных отчитаться. В министерстве обороны США сообщили, что за указанный 12-месячный период из сухопутных войск были уволены 502 военнослужащих, привлеченных по программе MAVNI.
В военном ведомстве утверждали, что 22% этих демобилизованных не соответствовали по своей подготовке армейским требованиям, 10% - не смогли пройти должной проверки со стороны компетентных служб, в частности, имели родственников за рубежом. В Пентагоне назвали разные причины увольнения военнослужащих, в частности, трое были выдворены со службы из-за личных проблем, двое - из-за возникших у них недоразумений с полицией, одна - по беременности.
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