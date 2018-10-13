В РФ не исключили, что уйдут из Совета Европы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин не исключает, что Россия может выйти из Совета Европы.

«Мы можем говорить о том, что если так дальше пойдет, то, конечно, не исключаем выхода из этой структуры», — заявил Володин в эфире местного ТВ.

По его словам, такая ситуация связана с кризисом в отношениях России и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), продолжающимся уже более четырех лет, а также «неспособностью ПАСЕ принять поправки в свой регламент об исключении возможности дискриминации национальных делегаций». «Более половины уже судей европейского суда избрано. Мы не участвовали. Комиссар по правам человека избран. Мы не участвовали», — указал Володин.

Володин также сообщил, что Россия вернется к выплатам своего взноса в бюджет Совета Европы (СЕ) только в случае принятия поправок в регламент его Парламентской ассамблеи об отмене санкционных норм, позволяющих дискриминировать национальные делегации.

Председатель Госдумы также отметил, что считает состоявшееся на этой неделе в Анталье совещание спикеров парламентов Евразии хорошей альтернативой Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Напомним, что в апреле 2014 года делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была лишена права голоса из-за событий в Украине и аннексии Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий РФ, но тогда санкции только ужесточались. В ответ российская делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в СЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, в соответствии с которыми никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

10 октября 2018 года генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ — Комитете министров и Парламентской ассамблее — могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов.