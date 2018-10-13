Войти
Порошенко снова пообещал не отправлять призывников на фронт
позиция
Порошенко снова пообещал не отправлять призывников на фронт
Омелян заявил об участии ГРУ РФ в кибератаке на киевское метро
резонанс
Омелян заявил об участии ГРУ РФ в кибератаке на киевское метро

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

В РФ не исключили, что уйдут из Совета Европы

501
В РФ не исключили, что уйдут из Совета Европы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин не исключает, что Россия может выйти из Совета Европы.

«Мы можем говорить о том, что если так дальше пойдет, то, конечно, не исключаем выхода из этой структуры», — заявил Володин в эфире местного ТВ.

По его словам, такая ситуация связана с кризисом в отношениях России и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), продолжающимся уже более четырех лет, а также «неспособностью ПАСЕ принять поправки в свой регламент об исключении возможности дискриминации национальных делегаций». «Более половины уже судей европейского суда избрано. Мы не участвовали. Комиссар по правам человека избран. Мы не участвовали», — указал Володин.

Володин также сообщил, что Россия вернется к выплатам своего взноса в бюджет Совета Европы (СЕ) только в случае принятия поправок в регламент его Парламентской ассамблеи об отмене санкционных норм, позволяющих дискриминировать национальные делегации.

Председатель Госдумы также отметил, что считает состоявшееся на этой неделе в Анталье совещание спикеров парламентов Евразии хорошей альтернативой Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Напомним, что в апреле 2014 года делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была лишена права голоса из-за событий в Украине и аннексии Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий РФ, но тогда санкции только ужесточались. В ответ российская делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в СЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, в соответствии с которыми никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

Читайте также: Филарет пообещал не запрещать службу на церковнославянском

10 октября 2018 года генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ — Комитете министров и Парламентской ассамблее — могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов.

Россия, ПАСЕ, Совет Европы, Вячеслав Володин
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 13 октября 2018
Пятница, 12 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Образование должно быть неудобным

Образование должно быть неудобным, потому что оно связано с усилиями и дискомфортом, которые необходимы, чтобы мы могли дойти от того, что имеем, к тому, чего хотить достичь. Интернет дает нам больше возможностей, чем когда-либо, и если мы будем достаточно осторожны, то сможем использовать это удобство, чтобы исследовать неудобные места, которые, как мы знаем, нам нужно изучить.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Поедут ли украинцы на заработки в Германию

Несмотря на октябрьские обещания украинского правительства по росту минимальной и средней заработной платы в 2019 году до 4,2 и 15 тыс. грн соответственно, в год выборов в 2019 году произойдет усиление оттока трудовых мигрантов из Украины. Основные факторы, которые будут заставлять украинцев ехать на заработки: слабый экономический рост и открытие для трудовых мигрантов рынков «Старой Европы», в первую очередь Германии.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О новом и старом курсах

Несложно понять позицию Vox Ukraine: они ставили перед собой предельно простую задачу - показать, что и откуда скопипастили в «Новом курсе». Что и было сделано. Пусть и в жесткой форме (но они - журналисты). Легко понять позицию авторов «Нового курса», которые бросились на защиту своего творения. Пусть и сделали это весьма неуклюже (но они – не PRщики). Но я не понимаю тех, кто предлагает обсудить содержание программы «Новый курс». Если предлагают искренне, то эти люди наивны. Почему? Есть, как минимум, три причины.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016