В РФ не исключили, что уйдут из Совета Европы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин не исключает, что Россия может выйти из Совета Европы.
«Мы можем говорить о том, что если так дальше пойдет, то, конечно, не исключаем выхода из этой структуры», — заявил Володин в эфире местного ТВ.
По его словам, такая ситуация связана с кризисом в отношениях России и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), продолжающимся уже более четырех лет, а также «неспособностью ПАСЕ принять поправки в свой регламент об исключении возможности дискриминации национальных делегаций». «Более половины уже судей европейского суда избрано. Мы не участвовали. Комиссар по правам человека избран. Мы не участвовали», — указал Володин.
Володин также сообщил, что Россия вернется к выплатам своего взноса в бюджет Совета Европы (СЕ) только в случае принятия поправок в регламент его Парламентской ассамблеи об отмене санкционных норм, позволяющих дискриминировать национальные делегации.
Председатель Госдумы также отметил, что считает состоявшееся на этой неделе в Анталье совещание спикеров парламентов Евразии хорошей альтернативой Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Напомним, что в апреле 2014 года делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была лишена права голоса из-за событий в Украине и аннексии Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий РФ, но тогда санкции только ужесточались. В ответ российская делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в СЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, в соответствии с которыми никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
10 октября 2018 года генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ — Комитете министров и Парламентской ассамблее — могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016