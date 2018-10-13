Филарет пообещал не запрещать службу на церковнославянском

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что богослужения после создания единой поместной церкви в стране должны «принципиально» вестись на украинском. Об этом сообщает «5 канал».
«Речь богослужения принципиально должна быть украинская. И проповедь на украинском. Но мы будем допускать и церковнославянский язык, и проповеди на русском языке. То есть не будет такого, знаете, притеснения по отношению к языку богослужения», — отметил Филарет.
Отметим, что в Украинской православной церкви Московского патриархата сейчас допускаются богослужения на украинском языке, но большинство служб ведется на церковнославянском.
Напомним, что в четверг, 11 октября, синод Вселенского патриархата принял решение снять анафему с главы УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария. Кроме того, там подчинили Киевскую митрополию Константинополю и заявили о начале процесса предоставления ей автокефалии.
В Московском патриархате решение Константинополя назвали «легализацией раскола».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016