Филарет пообещал не запрещать службу на церковнославянском

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что богослужения после создания единой поместной церкви в стране должны «принципиально» вестись на украинском. Об этом сообщает «5 канал».

«Речь богослужения принципиально должна быть украинская. И проповедь на украинском. Но мы будем допускать и церковнославянский язык, и проповеди на русском языке. То есть не будет такого, знаете, притеснения по отношению к языку богослужения», — отметил Филарет.

Отметим, что в Украинской православной церкви Московского патриархата сейчас допускаются богослужения на украинском языке, но большинство служб ведется на церковнославянском.

Напомним, что в четверг, 11 октября, синод Вселенского патриархата принял решение снять анафему с главы УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария. Кроме того, там подчинили Киевскую митрополию Константинополю и заявили о начале процесса предоставления ей автокефалии.

В Московском патриархате решение Константинополя назвали «легализацией раскола».