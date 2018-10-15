Главы МИД стран ЕС утвердят новые санкции против РФ

Совет глав МИД стран Евросоюза планирует утвердить план новых санкций против России в связи с применением химического оружия, сообщает МИД Великобритании.

Согласно пресс-релизу, на предстоящем в понедельник заседании министров иностранных дел ЕС в Люксембурге предполагается подписать документ, который предусматривает «санкции, предложенные Великобританией и Францией после (химических) атак в Сирии и Солсбери».

В частности, планируется ограничить въезд в страны Евросоюза, а также заморозить зарубежные счета «руководителей российских разведывательных структур и их ближайших соратников», сообщают британские СМИ.

Представитель британского МИД заявил: «Не является неожиданностью то, что Великобритания представляет списки, каким-то образом связанные с тем, что произошло в Солсбери. Но речь идет не только о России и Солсбери, это нацелено против использования химического оружия по всему миру».

Газета Sunday Times приводит высказывание одного из собственных дипломатических источников, который заявил: «Сейчас необходимы срочные меры для изменения поведения злоумышленников, независимо от того, приехали ли они из России, Ирана, Северной Кореи или из других стран. Британская инициатива соответствует требованию времени».

Перед советом глав МИД стран ЕС британский министр иностранных дел Джереми Хант планирует встретиться с коллегами из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии и поблагодарить их за занимаемую жесткую позицию по химоружию.

СМИ цитируют Джереми Ханта, который заявил: «На протяжении многих лет существует международное табу на применение химического оружия, но это находится под угрозой сейчас после Сирии и Солсбери. Теперь нам нужно обновить красную черту, которая продемонстрирует, что для тех, кто использует это ужасное оружие, цена всегда будет слишком высокой».

«Эти новые санкции жизненно важны, но они не являются концом истории», — подчеркнул руководитель британской дипломатии.