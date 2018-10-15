Войти
Порошенко пообещал не создавать «государственную церковь»
позиция
Порошенко пообещал не создавать «государственную церковь»
Трамп пригрозил карами Саудовской Аравии за убийство журналиста
позиция
Трамп пригрозил карами Саудовской Аравии за убийство журналиста

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Главы МИД стран ЕС утвердят новые санкции против РФ

384

Совет глав МИД стран Евросоюза планирует утвердить план новых санкций против России в связи с применением химического оружия, сообщает МИД Великобритании.

Согласно пресс-релизу, на предстоящем в понедельник заседании министров иностранных дел ЕС в Люксембурге предполагается подписать документ, который предусматривает «санкции, предложенные Великобританией и Францией после (химических) атак в Сирии и Солсбери».

В частности, планируется ограничить въезд в страны Евросоюза, а также заморозить зарубежные счета «руководителей российских разведывательных структур и их ближайших соратников», сообщают британские СМИ.

Представитель британского МИД заявил: «Не является неожиданностью то, что Великобритания представляет списки, каким-то образом связанные с тем, что произошло в Солсбери. Но речь идет не только о России и Солсбери, это нацелено против использования химического оружия по всему миру».

Газета Sunday Times приводит высказывание одного из собственных дипломатических источников, который заявил: «Сейчас необходимы срочные меры для изменения поведения злоумышленников, независимо от того, приехали ли они из России, Ирана, Северной Кореи или из других стран. Британская инициатива соответствует требованию времени».

Перед советом глав МИД стран ЕС британский министр иностранных дел Джереми Хант планирует встретиться с коллегами из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии и поблагодарить их за занимаемую жесткую позицию по химоружию.

Читайте также: СМИ узнали, как Россия будет помогать Ирану обходить американские санкции

СМИ цитируют Джереми Ханта, который заявил: «На протяжении многих лет существует международное табу на применение химического оружия, но это находится под угрозой сейчас после Сирии и Солсбери. Теперь нам нужно обновить красную черту, которая продемонстрирует, что для тех, кто использует это ужасное оружие, цена всегда будет слишком высокой».

«Эти новые санкции жизненно важны, но они не являются концом истории», — подчеркнул руководитель британской дипломатии.

Россия, ЕС, санкции, химическое оружие
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 15 октября 2018
Воскресенье, 14 октября 2018
Суббота, 13 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Образование должно быть неудобным

Образование должно быть неудобным, потому что оно связано с усилиями и дискомфортом, которые необходимы, чтобы мы могли дойти от того, что имеем, к тому, чего хотить достичь. Интернет дает нам больше возможностей, чем когда-либо, и если мы будем достаточно осторожны, то сможем использовать это удобство, чтобы исследовать неудобные места, которые, как мы знаем, нам нужно изучить.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Поедут ли украинцы на заработки в Германию

Несмотря на октябрьские обещания украинского правительства по росту минимальной и средней заработной платы в 2019 году до 4,2 и 15 тыс. грн соответственно, в год выборов в 2019 году произойдет усиление оттока трудовых мигрантов из Украины. Основные факторы, которые будут заставлять украинцев ехать на заработки: слабый экономический рост и открытие для трудовых мигрантов рынков «Старой Европы», в первую очередь Германии.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О новом и старом курсах

Несложно понять позицию Vox Ukraine: они ставили перед собой предельно простую задачу - показать, что и откуда скопипастили в «Новом курсе». Что и было сделано. Пусть и в жесткой форме (но они - журналисты). Легко понять позицию авторов «Нового курса», которые бросились на защиту своего творения. Пусть и сделали это весьма неуклюже (но они – не PRщики). Но я не понимаю тех, кто предлагает обсудить содержание программы «Новый курс». Если предлагают искренне, то эти люди наивны. Почему? Есть, как минимум, три причины.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016