СМИ узнали, как Россия будет помогать Ирану обходить американские санкции

Москва планирует помочь Тегерану в обходе санкций со стороны Вашингтона и собирается обеспечить, чтобы интересы Ирана из-за этих ограничений не пострадали. Об этом со ссылкой на секретный ведомственный документ сообщает израильское агентство mako.co.il. Автор материала Дана Вайс на своей официальной странице в Twitter поясняет, что схема обхода санкций описывается в официальной бумаге, принадлежащей министерству иностранных дел Израиля.
О помощи Тегерану минимизировать вред от американских ограничений, согласно документу, стороны договорились во время встречи президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеране 7 сентября. По оговоренной схеме, после вступления в силу санкций против Ирана, которые, по замыслу Вашингтона, должны парализовать экспорт нефти из исламской республики, Тегеран должен будет переправлять свою сырую нефть через Каспийское море на нефтеперерабатывающие предприятия на территории России. Иранскую нефть оттуда по всему миру будет продавать уже российская сторона, которая будет вознаграждать Тегеран за предоставляемый товар, указывает издание.
В документе, по информации агентства, также говорится, что подобный механизм обхода санкций будет включать сотрудничество не только России и Ирана, но и стран Европы, которые, согласно официальной бумаге, «станут молчаливо соглашаться с тем, что Тегеран продолжит продавать свою нефть азиатским государствам». Таким образом, в Европе, как отмечает агентство, попытаются удержать Иран в ядерном соглашении, которое в мае покинули США.
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