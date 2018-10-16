Бизнес–центр «Парус» продадут по частям

Вагиф Алиев, инвестор и собственник ТРЦ Lavina, Blockbuster и Ocean Mall в Киеве, планирует до конца 2018 года продать часть столичного бизнес-центра «Парус». Об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

На полученные деньги профинансируют строительство сети мегамоллов.

«Да, мы продавать „Парус“ будем поэтажно», — подтвердил Алиев.

Он сообщил, что сейчас продолжаются переговоры относительно сделки, однако имя покупателя не озвучил.

«Мы в процессе переговоров... [Сделка] еще не закончена, в процессе обсуждения финансового интереса...», — отметил девелопер.

Он добавил, что завершить сделку планируют к концу 2018 года.

Напомним, что в конце 2016 года Алиев сообщил, что готов продать БЦ «Парус», если не удастся привлечь кредитные средства на завершение строительства ТРЦ Blockbuster Mall.

33-этажный «Парус» на ул Мечникова, 2 в Печерском районе введен в эксплуатацию в 2007 году. В здании расположен подземный четырехуровневый паркинг на 300 мест.

По состоянию на октября 2018 года Алиеву принадлежат столичные ТЦ «Мандарин Плаза», Lavina Mall и Blockbuster Mall, в том числе строящиеся ТРЦ Ocean Mall, ТРЦ «Лесная», ТРЦ «Ипподром», БЦ «Парус» и жилой комплекс Diamond Hill.