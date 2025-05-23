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Схема з унітазом: як майже вкрали землю Олександрівської лікарні і причому тут Олесь Довгий

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Схема з унітазом: як майже вкрали землю Олександрівської лікарні і причому тут Олесь Довгий

У самому серці Києва, поруч із бізнес-центром "Парус" та історичною забудовою, з 2018 року триває спроба приватизації 0,7 га комунальної землі. За цією історією стоїть компанія ТОВ "Бінатек", група політиків з оточення Олеся Довгого, і, можливо, стара добра київська традиція — туалетні схеми. Редакція «Капіталу» отримали офіційні відповіді з КМДА, ДІАМ, Київради та Департаменту земельних ресурсів, які дозволяють чітко реконструювати перебіг подій.

Епіцентр: стоянка лікарні та "віртуальний" будиночок

Мова йде про територію на вулиці Шовковичній, 39/1 (літ. Б), що входить до складу земель Олександрівської клінічної лікарні. У 2018 році компанія ТОВ "Бінатек" подала клопотання про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Об’єктом, який формально нібито давав підстави для цього, став "будиночок" площею 40 м², розміщений на автостоянці лікарні. Саме такий підхід у народі називають "туалетною схемою": на комунальній землі малюється мінімальна нерухомість, яка згодом стає формальним приводом для відведення значно більшої площі під забудову.

Спроба захоплення: формальне клопотання та відсутність руху

14 серпня 2018 року ТОВ "Бінатек" подало офіційне клопотання (№ К-35477) до Департаменту земельних ресурсів КМДА. Компанія просила дозвіл на розробку проєкту землеустрою для обслуговування інженерно-транспортної інфраструктури. Проте, як показали дані з Міського земельного кадастру, з 2020 року і дотепер жодних дій щодо цього звернення не вчинено. Земельна ділянка юридично не сформована і не зареєстрована.

Більше того, у листопаді 2023 року Київрада передала всю ділянку площею 9,4717 га на вул. Шовковичній, 39/1 у постійне користування Олександрівській клінічній лікарні (рішення № 7418/7459-ДСК). Цільове призначення: охорона здоров'я та соціальне забезпечення (код 03.03).

Законсервована афера

Журналісти також перевірили Реєстр будівельної діяльності. Усі дозволи за цією адресою належать виключно до проєктів капремонту та реконструкції будівель самої лікарні — наприклад, під КТ або кардіохірургію. Жодного дозволу на будівництво житла чи об’єктів для ТОВ "Бінатек" немає. У ДІАМ підтвердили, що ні містобудівних умов, ні дозволів забудовнику не надавалось.

Хто стоїть за схемою

За даними You Control, власником 50% ТОВ "Бінатек" є Андрій Стеценко — близький соратник заступника голови КМДА Володимира Прокопіва ("Європейська Солідарність"). Саме Прокопів, колишній секретар Київради, є давнім партнером Сергія Березенка, який входив до політичного блоку Черновецького разом з Олесем Довгим.

Також у схемі фігурує помічник Довгого Олексій Засенко, який, за свідченнями джерел в Київраді і депутатів, є неформальним координатором фракції "ЄС" у Київраді та активно просуває питання забудови Шовковичної, 39/1.

Відповіді та ігнор

Редакція надіслала офіційні запити до Володимира Прокопіва, Андрія Стеценка, Олеся Довгого та Олексія Засенка з проханням надати коментар щодо їхньої участі в ситуації. Станом на дату публікації жоден з них не надав відповіді.

Забута, але не зникла

Попри відсутність руху в публічному полі, "туалетна схема" на Шовковичній, 39/1 — жива. Вона не реалізована, але і не похована. Коли політична кон’юнктура буде сприятливою, її можуть швидко активізувати. Саме тому інформація зникає з медіа, а фігуранти відмовчуються. Усе ще попереду.

Парус, Довгий, Олександрівська лікарня
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