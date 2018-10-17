Украина поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности экономик

Украина заняла 83 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономик (Global competitiveness Index), прибавив по сравнению с прошлым годом пять пунктов. Доклад опубликован на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Несмотря на прогресс, выше Украины остаются такие страны как Албания, Доминиканская республика и Морокко.

Среди стран соседей Россия на 43 месте в рейтинге, Польша – на 37.

Индекс глобальной конкурентоспособности рассчитывается по 12 показателям. Это макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, качество институтов, состояние инфраструктуры, уровень проникновения IT и современных коммуникаций, здоровье населения, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям.