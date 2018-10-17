Почти половина населения планеты живет менее чем на $5,5 в день

Почти половина населения земного шара, или 3,4 млрд человек, живет менее чем на $5,5 в день, несмотря на снижение показателей крайней нищеты по всему миру. Об этом говорится в опубликованном в среду, в Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, в докладе Всемирного банка (ВБ) «Бедность и всеобщее процветание, совместное решение проблем ликвидации нищеты».

«Хотя экономические достижения во всем мире и свидетельствуют о том, что все меньше людей живут в условиях крайней нищеты, почти половина населения мира — 3,4 млрд человек — все еще борется за удовлетворение основных потребностей. Существование на менее $3,20 в день отражает показатель черты бедности в странах с уровнем дохода ниже среднего, тогда как показатель в $5,50 в день отражает стандарты в странах с уровнем дохода выше среднего», — отмечают авторы работы. Они поясняют, что крайняя нищета «определяется как существование менее чем на $1,90 в день».

Несмотря на то, что доля населения мира, живущего в условиях крайней нищеты, к 2015 году снизилась до 10%, ее темпы сокращения замедлились, подчеркнули в ВБ.

Экономисты пояснили, что «показатели крайней нищеты значительно снизились, сократившись с 36% в 1990 году», однако проведенный ими анализ характера бедности свидетельствует о «масштабах проблемы, связанной с ее искоренением». «В 2015 году более 1,9 млрд человек, или 26,2% населения мира, проживали на менее чем $3,20 в день, а около 46% населения мира проживало на менее чем $5,50 в день», — подчеркивается в документе.

Авторы доклада отмечают, что предметом их исследования были не только финансовые средства, которые получает население, но и влияние на благополучие семьи таких факторов, как «доступ к питьевой воде и объектам санитарии, образованию или электричеству». Так, «бремени нищеты в наибольшей степени чаще всего подвержены женщины и дети», подчеркивают в ВБ. «Доходы наиболее бедных 40% населения выросли в 70 из 91 отслеживаемой экономики. В более чем половине стран их доходы росли быстрее среднего уровня однако прогресс роста всеобщего процветания в некоторых регионах мира отстает», — указали экономисты.

«Учитывая, что экономический рост означает, что гораздо большая часть бедного населения мира сейчас живет в более богатых странах, новые черты бедности и более широкое понимание нищеты имеют решающее значение для всесторонней борьбы с ней», — говорится в докладе.