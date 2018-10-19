Высший антикоррупционный суд может заработать в марте 2019 года

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник считает, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) может заработать уже в марте 2019 года.
«Надеюсь, так как во время предвыборной гонки придется о чем-то рассказывать. Сейчас есть 340 кандидатов (на должности судей — ИФ), которые подали документы на конкурс. К сожалению, до сих пор не утвержден состав Совета международных экспертов. Но процесс пошел, и не исключаю, что в марте 2019 антикоррупционный суд может заработать», — сказал он в интервью газете «Голос Украины», опубликованном в пятницу.
Сытник отметил, что в мире нет ни одной страны, которая бы полностью поборола коррупцию, но нужно сделать так, чтобы коррупция «не угрожала государственному суверенитету». «И то сопротивление, которое начинается, является индикатором того, что мы — на правильном пути. Конечно, легче проверить только сто деклараций, как сделало НАПК. И никто не критикует, не трогает, всех устраивает», — указал он.
Директор НАБУ подчеркнул, что люди, вовлеченные в коррупционные дела, часто занимают должности в государственных органах, находятся в парламентском зале, имеют медийные и материальные ресурсы. «И когда этот ресурс направляется против нас, это означает, что мы действительно наступаем на те „точки“, на которые нужно наступать, и расследуем такие дела, которые стоит расследовать», — убежден Сытник.
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