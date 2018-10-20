Минфин ожидает, что МВФ утвердит новую программу еще в этом году

Министерство финансов Украины ожидает, что Совет Международного валютного фонда утвердит новую программу макрофинансовой помощи stand-by до конца 2018 при условии, что Украина выполнит все договоренности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
«Мы убеждены, что соглашение stand-by будет достаточной опорой для Украины, пока мы продолжаем наши структурные реформы. Экономика Украины растет уже в течение десяти кварталов подряд, инфляция и дефицит бюджета — под контролем, другие макроэкономические показатели тоже демонстрируют положительную динамику», — заявила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова.
«Такое проявление поддержки наших международных партнеров в сочетании с реалистичным и сбалансированным бюджетом на 2019 и среднесрочным бюджетным планированием, за который Верховная Рада проголосовала в четверг — это очень позитивный момент для нас. Продолжение сотрудничества с МВФ позволит нашему правительству получать финансирование на очень привлекательных условиях и наращивать валютные резервы, которые сейчас составляют 18 млрд долларов», — говорится в заявлении.
Напомним, что Международный валютный фонд на уровне уполномоченного персонала согласовал с украинскими властями новую программу резервной поддержки вместо действующей программы расширенного финансирования.
Объем новой программы — 3,9 млрд долларов.
После того, как Верховная Рада утвердит бюджет на 2019 с учетом рекомендаций МВФ, соглашение должен рассмотреть Исполнительный совет фонда.
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