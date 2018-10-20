Выведение «Платинум Банка» с рынка признано законным

Окружной административный суд Киева признал законным выведение с рынка «Платинум Банк». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Так, 17 октября суд отказал в удовлетворении исковых требований двух вкладчиков „Платинум Банк“ к НБУ о признании противоправной бездеятельности относительно непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты интересов вкладчиков и кредиторов этого банка», — говорится в сообщении.

Как отмечается, суд поддержал позицию НБУ, что регулятор осуществлял надлежащий банковский надзор за деятельностью банка.

В пресс-службе также отметили, что на протяжении 2014-2018 годов НБУ выиграл 69 судебных процессов, в которых истцы требовали признать противоправной бездеятельность регулятора по отношению к банкам, которые были признаны неплатежеспособными или ликвидированы.

Однако 88 дел еще находятся на рассмотрении в судах различных инстанций.

Напомним, «Платинум Банк» был отнесен к категории неплатежеспособных в январе 2017.