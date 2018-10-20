Выведение «Платинум Банка» с рынка признано законным

Окружной административный суд Киева признал законным выведение с рынка «Платинум Банк». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Так, 17 октября суд отказал в удовлетворении исковых требований двух вкладчиков „Платинум Банк“ к НБУ о признании противоправной бездеятельности относительно непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты интересов вкладчиков и кредиторов этого банка», — говорится в сообщении.
Как отмечается, суд поддержал позицию НБУ, что регулятор осуществлял надлежащий банковский надзор за деятельностью банка.
В пресс-службе также отметили, что на протяжении 2014-2018 годов НБУ выиграл 69 судебных процессов, в которых истцы требовали признать противоправной бездеятельность регулятора по отношению к банкам, которые были признаны неплатежеспособными или ликвидированы.
Однако 88 дел еще находятся на рассмотрении в судах различных инстанций.
Напомним, «Платинум Банк» был отнесен к категории неплатежеспособных в январе 2017.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016