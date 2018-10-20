Синод УПЦ КП переименовал титул Филарета – он больше не патриарх

Священный Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) изменил правила титулования предстоятеля УПЦ КП, утвердив полную и сокращенные формы титула, сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

«Священный Синод изменил правила титулования предстоятеля Киевского патриархата. Отныне существуют его полный официальный титул и сокращенные его варианты, которые используются в повседневной жизни и богослужении и в отношениях с другими поместными церквами», — написал архиепископ Евстратий на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По его словам, полный официальный титул предстоятеля УПЦ КП звучит так: «Святейший и Блаженнейший (имя), архиепископ и митрополит Киева — матери городов Русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит».

Сокращенный титул имеет следующую форму: «Святейший (имя), патриарх Киевский и всей Руси-Украины», сообщил Евстратий.

«В отношениях с другими поместными православными церквами допустимой формой является „Блаженнейший архиепископ (имя), митрополит Киевский и всей Руси-Украины“» — пояснил архиепископ.

Согласно решению Синода УПЦ КП, опубликованному на сайте Церкви, для предстоятеля УПЦ Киевского патриархата вводятся полная и сокращенные формы титула «в связи с изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви, учитывая историческую традицию, практику поместных православных церквей и другие существенные обстоятельства».

Сейчас предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата является Филарет (Денисенко).