В Лондоне собрались полмиллиона противников Brexit

Масштабная акция протеста против выхода Великобритании из ЕС проходит в центре Лондона. Больше полумиллиона человек собрались вокруг здания британского парламента. По крайней мере такие цифры приводят организаторы мероприятия.

Участники демонстрации, которую назвали «Выбор народа», требуют провести второй референдум по выходу страны из Евросоюза. Ожидается, что к протестующим присоединится и мэр города Садик Хан.

Выход страны из ЕС назначен на 29 марта следующего года. Для этого стороны должны заключить итоговое соглашение. В настоящее время переговоры об условиях «Брексита» находятся в тупике. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила ЕС собственный план выхода из союза, однако страны Европы его не одобрили.