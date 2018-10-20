В Лондоне собрались полмиллиона противников Brexit

Масштабная акция протеста против выхода Великобритании из ЕС проходит в центре Лондона. Больше полумиллиона человек собрались вокруг здания британского парламента. По крайней мере такие цифры приводят организаторы мероприятия.
Участники демонстрации, которую назвали «Выбор народа», требуют провести второй референдум по выходу страны из Евросоюза. Ожидается, что к протестующим присоединится и мэр города Садик Хан.
Выход страны из ЕС назначен на 29 марта следующего года. Для этого стороны должны заключить итоговое соглашение. В настоящее время переговоры об условиях «Брексита» находятся в тупике. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила ЕС собственный план выхода из союза, однако страны Европы его не одобрили.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016