США затримують постачання Україні сучасніших ракет для систем Patriot, але старіші продовжують надходити, - ЗМІ

США затримують постачання Україні сучасніших ракет РАС-3 для зенітних систем Patriot, водночас старіші РАС-2 продовжують надходити. Про це у четвер, 29 жовтня, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на поінформоване джерело в НАТО на умовах анонімності.

"США затримують постачання Україні ракет PAC-3 для систем Patriot, призначених передусім для перехоплення балістичних цілей. Водночас старіша модифікація перехоплювачів PAC-2, які використовують насамперед проти літаків і крилатих ракет, продовжує надходити в межах ініціативи PURL", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що питання затримки ракет PAC-3 нині обговорюють на високому політичному рівні. Втім, наразі невідомо, коли ситуація зміниться.