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Власюк: У Конгресі США існує підтримка посилення обмежувальних заходів проти Росії

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Запровадження високих тарифів для країн, які продовжують купувати російську нафту, могло б суттєво посилити економічний тиск на Москву та змусити її торговельних партнерів переглянути енергетичні відносини з РФ. Однак адміністрація президента США Дональда Трампа наразі не використовує цей механізм повною мірою.

Про це під час брифінгу заявив радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Власюка, одним із потенційно дієвих інструментів впливу на російську економіку залишається запровадження додаткових тарифів щодо держав, які закуповують російські енергоносії. Такий підхід передбачає економічний тиск не лише безпосередньо на Росію, а й на її торговельних партнерів, які забезпечують надходження коштів від експорту нафти.

Під час брифінгу радника президента запитали про законодавчу ініціативу американського сенатора Ліндсі Грема, яка передбачає посилення санкційного тиску на РФ, зокрема через тарифи для покупців російської нафти. Відповідаючи на запитання про причини, через які відповідний механізм досі не запрацював повною мірою, Власюк пов'язав ситуацію з нинішньою позицією адміністрації США. «Чому не застосовано? Ну, таке зараз бачення адміністрації», – сказав він.

Водночас радник президента припустив, що американська позиція може змінитися. За його словами, у Конгресі США існує підтримка посилення обмежувальних заходів проти Росії.

Власюк наголосив, що запровадження тарифів для покупців російської нафти могло б створити додаткові економічні ризики для держав, які продовжують співпрацювати з Москвою в енергетичній сфері. У такому разі країнам-імпортерам довелося б оцінювати не лише вартість російської сировини, а й можливі наслідки для власної торгівлі зі Сполученими Штатами.

На думку Власюка, це могло б спонукати частину покупців скоротити або припинити закупівлі російської нафти. «Тарифи на покупців російської нафти – це було б дуже болісно для росіян. І їм би дійсно давали відмову від російської нафти, а для Кремля смерть – це нафта», – заявив радник президента.

Він підкреслив, що доходи від експорту енергоносіїв залишаються важливим джерелом надходжень для російської економіки. У цьому випадку економічні наслідки можуть відчувати держави, які підтримують торговельні відносини з РФ. Мета такого механізму – зробити закупівлю російських енергоносіїв менш вигідною.

Водночас ефективність подібних заходів залежить від конкретних умов їхнього запровадження, масштабу тарифів та реакції держав, яких вони стосуватимуться. Власюк зазначив, що Україна зацікавлена в ширшому застосуванні інструментів економічного тиску на Росію.

На його думку, санкційна політика має враховувати продовження російської агресії та необхідність скорочення фінансових можливостей Москви для ведення війни. Водночас остаточне рішення щодо застосування додаткових тарифів належить американській стороні.

санкції, Власюк
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