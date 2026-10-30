Буданов: Росія вкотре показала, як насправді ставиться до завершення війни та пошуку миру

Керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що весь вільний світ має відповісти на масові вбивства цивільних українців росіянами.
Про це він написав у Telegram.
"Сьогодні Росія вкотре показала, як насправді ставиться до завершення війни та пошуку миру. Демонстративні масові вбивства цивільних просто на вулицях і в житлових будинках протягом одного дня відразу в кількох містах України – такими є російські «аргументи» в переговорах", - зазначив Буданов.
Керівник ОП закликав партнерів України гідно відповісти агресору на щоденний терор.
"Україна та весь вільний світ мають відповіcти на це реальною силою. За кожну жертву в Україні мають горіти російські обʼєкти ВПК, знищуватися сама спроможність Москви здійснювати агресію. Лише військова сила України і партнерів може зупинити щоденну загибель людей від бомб, дронів та ракет у центрі Європи. Далекобійна зброя для придушення можливостей Росії вести геноцидну війну, ефективні засоби ППО для збереження життів цивільних українців – це те, що реально наблизить мир", - додав Буданов.
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