Івановська: За порушення мовного законодавства на уроках до учителів можуть застосувати штрафи

За порушення мовного законодавства, зокрема, використання російської мови на уроках, до учителів можуть застосувати штрафи.

Як пишуть Факти, про це в інтерв’ю hromadske заявила мовна омбудсменка Олена Івановська.

За її словами, за перше порушення педагог може отримати попередження або штраф від 3400 до 5100 гривень. За повторні випадки сума стягнення зростає.

Якщо до Офісу мовного омбудсмена звертаються зі скаргою про те, що вчитель використовує російську мову під час уроку, то така скарга розглядається. Й після підтвердження, за порушення мовного законодавства до вчителя застосовують адміністративну відповідальність.

Якщо порушення підтвердиться, за перший випадок педагогу можуть винести попередження або призначити штраф від 3400 до 5100 гривень. За повторні порушення сума штрафу збільшується.

За словами Івановської, вчителі, яких викликають до Офісу мовного омбудсмена, часто пояснюють використання російської мови випадковістю та обіцяють більше так не робити. За її спостереженнями, після цього вони зазвичай змінюють поведінку.

Водночас деякі вчителі, тренери та працівники позашкільних закладів принципово відмовляються сплачувати штрафи. У таких випадках стягнення можуть здійснити примусово, а сума може зрости вдвічі.

Івановська зазначила, що сплата штрафу не гарантує, що педагог збереже свою посаду. Щоб уникнути репутаційних втрат, керівники освітніх закладів нерідко розривають контракти з учителями, які порушують мовне законодавство.

Водночас Івановська наголосила, що українська мова має використовуватися у публічній сфері, зокрема під час надання освітніх послуг. Ця вимога стосується не лише шкільних уроків, а й гуртків, секцій та інших занять.