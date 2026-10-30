Зеленський: Є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів

Президент Володимир Зеленський заявив, що є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів.
Про це він сказав у зверненні.
Президент заслухав доповідь військових про два ракетні удари, внаслідок яких знищені два російських Су-34 та уражена пускова установка «Іскандера».
«Ще один аспект нашої антибалістичної роботи – це пакети перехоплювачів, передусім для "петріотів", які партнери можуть нам надати. Треба, щоб вони захищали життя. Зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло. Ми чекаємо на відповідні рішення», — сказав Зеленський.
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