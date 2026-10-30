Інспектор МО США відмовився проводити незалежне розслідування щодо роботи Starlink та Starshield в Україні, - ЗМІ

Генеральний інспектор Міністерства оборони США відмовився проводити незалежне розслідування перебоїв у роботі супутникових систем Starlink та Starshield в Україні, попри звернення дев'яти сенаторів від обох партій.

Законодавці просили встановити, хто ухвалив рішення про обмеження супутникового зв'язку та чи були до цього причетні американські посадовці. Вони також хотіли з'ясувати, чи вплинули перебої на обмін розвідувальними даними та попередження про загрози, повідомляє The Washington Post.

У зверненні до генерального інспектора Пентагону брали участь чотири республіканці та п'ять демократів. Однак у відповіді від 27 жовтня представник відомства зазначив, що ці питання належать до компетенції Військово-повітряних сил США.

Обмеження супутникового зв'язку ускладнили перехоплення російських ударних безпілотників в Україні. Представниця офісу генерального інспектора Моллі Халперн заявила, що відомство ретельно розглянуло звернення сенаторів, але допустило перегляд рішення в разі появи нової інформації.

Сенаторка-демократка Джин Шахін розкритикувала відмову від незалежної перевірки та наголосила на важливості супутникового зв'язку для захисту українського цивільного населення.

"Викликає стурбованість те, що генеральний інспектор, мабуть, вирішив не розслідувати перебої в роботі супутникового зв'язку, на який Україна покладається для захисту мирного населення", - заявила Шахін.

За її словами, адміністрація президента США Дональда Трампа та компанія SpaceX надавали суперечливі пояснення причин перебоїв. Сенаторка вважає, що незалежне розслідування необхідне для встановлення відповідальних за ситуацію та запобігання подібним випадкам у майбутньому.