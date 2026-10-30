WSJ: Угода із Росією не допоможе суттєво знизити ціни на пальне у США та світі

У США середня ціна дизельного пального зросла на сім центів за галон після того, як президент Дональд Трамп оголосив про домовленість із російським диктатором володимиром путіним щодо постачання російського дизеля. Аналітики сумніваються, що угода допоможе суттєво знизити ціни на пальне у США та світі.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За даними Американської автомобільної асоціації (AAA), у середу, 28 жовтня, середня ціна галона дизельного пального у США сягнула $6,35. На момент оголошення про угоду вона становила $6,28.
Як відомо, 9 жовтня Трамп написав у соцмережі Truth Social, що путін погодився постачати понад 300 тисяч тонн дизельного пального до США та на світові ринки, ще 500 тисяч тонн – у листопаді, а згодом – один мільйон тонн.
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