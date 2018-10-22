S&P подтвердило кредитные рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «В-/В». Об этом сообщает Интерфакс.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз — «стабильный».

Одновременно был подтвержден рейтинг страны по национальной шкале «uaBBB».

«Несмотря на то, что Украина не получала финансирование в рамках программы Международного валютного фонда с марта 2017 года, мы ожидаем, что новая программа, объявленная МВФ, будет одобрена к концу 2018 года», — говорится в сообщении агентства.

«Мы считаем, что новое соглашение с МВФ поможет Украине выполнить ее значительные внешние долговые обязательства, погашение которых наступает в следующем году, и в то же время проводить взвешенную макроэкономическую политику в год президентских и парламентских выборов», — заявили в агентстве.

Прогноз «стабильный» отражает мнение аналитиков S&P GR, что существующая в настоящий момент программа расширенного финансирования МВФ будет досрочно прекращена, однако вместо нее будет реализована новая программа сроком на 14 месяцев. Она будет способствовать стабилизации макроэкономической политики Украины в 2019 году.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

После решения КМУ о повышении цен на газ МВФ обнародовал заявление, согласно которому Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), истекающую в марте 2019 года.