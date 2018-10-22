Премьер Италии выступил за возвращение России в «большую восьмерку»

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции для иностранной прессы заявил о необходимости вернуться к формату G8. Об этом сообщает Askanews.

«В рамках „восьмерки“ мы сможем рассмотреть и решить ряд проблем, которые сейчас решаются с большим трудом, потому что за столом нет всех нас», — отметил он.

Конте посетит Россию 24 октября. В ходе визита он обсудит на высшем уровне международную повестку и двусторонние отношения.

В июне президент США Дональд Трамп заявил, что «восьмерки» с участием России были бы полезными, поскольку таким образом возросла бы продуктивность переговоров. Президент России Владимир Путин указал, что Россия не выходила из G8, партнеры сами отказались приезжать в Москву «по известным соображениям».

Россия входила в G8 до 2014 года. После аннексии Крыма страны Запада не признали это решение и отказались от участия в саммите «восьмерки», который должен был состояться в Сочи. В формат G7 входят Великобритания, Италия, Франция, Германия, США, Канада и Япония.