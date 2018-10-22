S&P спрогнозировало курс гривны до 2021 года

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 гривны за доллар. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В среднесрочной перспективе S&P прогнозирует дальнейшее обесценивание гривны — до 30,3 грн за доллар в конце 2019 года, 31,2 грн за доллар в 2020 году и 32,1 грн за доллар в 2021 году.

Это обусловит повышение цен. Согласно прогнозу, рост уровня инфляции в 2019 году составит 7,5%, а также 7% в два последующих года.

Коэффициент «госдолг/ВВП» продолжит снижаться благодаря сокращению дефицита бюджета и высоким темпам роста номинального ВВП, полагает S&P.

Согласно базовому сценарию прогноза, этот коэффициент будет и далее снижаться — приблизительно до 57% ВВП к 2021 году, однако это в существенной степени зависит от валютного курса, поскольку около 70% долга правительства номинировано в иностранной валюте.

Агентство прогнозирует рост реального ВВП Украины в последующие три года на 2,8% в год.

Однако при отсутствии ускоренного проведения реформ такие темпы роста не способствуют сближению уровня доходов украинцев с показателями благосостояния даже наименее экономически развитых стран ЕС, отмечается в сообщении агентства.

S&P прогнозирует, что в 2018 году дефицит счета текущих операций Украины возрастет до 3%, а к 2021 году — до 4% на фоне роста стоимости импорта, несмотря на продолжающиеся значительные денежные перечисления украинцев, работающих за пределами страны.

При этом S&P указывает, что выполнение бюджета 2018 года близко к сбалансированному, хотя в конце года возможен всплеск расходов.

«В связи с этим мы ожидаем, что в 2018 году дефицит бюджета расширенного правительства составит 2,5% ВВП. Проект бюджета на 2019 год предусматривает дефицит на уровне 2,3% ВВП. При этом мы полагаем, что давление на расходы, связанное с началом электорального цикла, будет ограничено, учитывая зависимость правительства от внешнего финансирования», — отмечает агентство.