Войти
Порошенко назвал цену дешевого газа
позиция
Порошенко назвал цену дешевого газа
Путин ввел санкции против Украины
дружба народов
Путин ввел санкции против Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

макроэкономика
RSS

S&P спрогнозировало курс гривны до 2021 года

310
S&P спрогнозировало курс гривны до 2021 года

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 гривны за доллар. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В среднесрочной перспективе S&P прогнозирует дальнейшее обесценивание гривны — до 30,3 грн за доллар в конце 2019 года, 31,2 грн за доллар в 2020 году и 32,1 грн за доллар в 2021 году.

Это обусловит повышение цен. Согласно прогнозу, рост уровня инфляции в 2019 году составит 7,5%, а также 7% в два последующих года.

Коэффициент «госдолг/ВВП» продолжит снижаться благодаря сокращению дефицита бюджета и высоким темпам роста номинального ВВП, полагает S&P.

Согласно базовому сценарию прогноза, этот коэффициент будет и далее снижаться — приблизительно до 57% ВВП к 2021 году, однако это в существенной степени зависит от валютного курса, поскольку около 70% долга правительства номинировано в иностранной валюте.

Агентство прогнозирует рост реального ВВП Украины в последующие три года на 2,8% в год.

Однако при отсутствии ускоренного проведения реформ такие темпы роста не способствуют сближению уровня доходов украинцев с показателями благосостояния даже наименее экономически развитых стран ЕС, отмечается в сообщении агентства.

S&P прогнозирует, что в 2018 году дефицит счета текущих операций Украины возрастет до 3%, а к 2021 году — до 4% на фоне роста стоимости импорта, несмотря на продолжающиеся значительные денежные перечисления украинцев, работающих за пределами страны.

При этом S&P указывает, что выполнение бюджета 2018 года близко к сбалансированному, хотя в конце года возможен всплеск расходов.

Читайте также: Что будет с курсом доллара до конца года

«В связи с этим мы ожидаем, что в 2018 году дефицит бюджета расширенного правительства составит 2,5% ВВП. Проект бюджета на 2019 год предусматривает дефицит на уровне 2,3% ВВП. При этом мы полагаем, что давление на расходы, связанное с началом электорального цикла, будет ограничено, учитывая зависимость правительства от внешнего финансирования», — отмечает агентство.

S&P, курс
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 22 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Что будет с курсом доллара до конца года

Скорее всего, эта ситуация относительного спокойствия продлится до конца ноября. И если бы не фактор массового вброса в систему гривневой ликвидности в конце 2018 года, я бы даже улучшил свой прогноз по курсу доллара к гривне на конец года с 29,0 до 28,5 грн за доллар. Однако, пожалуй, я не буду этого делать и еще понаблюдаю, как украинский парламент будет принимать бюджет 2019, а Минфин - расходовать средства с ЕКС. После появления информации от МВФ рассматривать более негативные сценарии пока не имеет смысла.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Чьи долги отдает Украина

Сейчас в сети гуляет картинка, где написано чьи долги отдаёт Украина. И вот, мол, Юля и Янович набрали больше всех, а при Яценюке и Гройсмане долг почти не вырос совсем. На самом деле это обычная манипуляция цифрами. Авторы просто взяли весь совукопный долг и перевели по курсу на тот момент. При этом был взят как валютный, так и гривневый долг. Ошибка состоит в том, что некорректно сравнивать долги в разных валютах.
Роберт Райх
Роберт Райх
министр труда в администрации Клинтона

Вся правда об «экономике Трампа»

Существует миф о том, что Трамп стоит во главе сильной экономики. Неужели? Если вы посмотрите на уровень жизни большинства американцев, вы увидите совершенно иную картину, пишет профессор Роберт Рейх в «Ньюсуик». Экономический рост есть, но на жизни простых граждан он никак не сказывается. Вернее, жить они стали даже хуже, чем прежде. А президент лишь усугубляет проблемы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016