Субсидии могут получить 7 млн украинских семей

Органы социальной защиты населения могут предоставить субсидий 7 миллионам домохозяйств, и бюджет это выдержит. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV.

«Эта цифра может достичь 7 млн и мы к этому готовы, а самое главное не то, сколько субсидиантив, а чтобы это было справедливо», — сказал Гройсман.

По его словам, сейчас идет процесс оформления субсидий на отопительный период, и те, кто уже получал субсидии и не имеет тех обстоятельств, которые могут повлиять на доступ к субсидии, автоматически получат переназначения.

Напомним, ранее Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения в Украине вырастет на 23,5%. Это решение позволит разблокировать сотрудничество страны с МВФ.