Климкин ожидает от России попыток дестабилизировать Украину перед выборами

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Россия будет задействовать весь доступный ей спектр рычагов влияния и давления на Украину, чтобы дестабилизировать страну перед предстоящими в 2019 году президентскими и парламентскими выборами.
«Перед выборами, перед президентскими и парламентскими выборами следующего года, Россия будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину», — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем во вторник в Варшаве, передает Интерфакс-Украина.
Также глава МИД Украины добавил, что в настоящее время Россия целенаправленно пытается дестабилизировать ситуацию в Азовском море.
По словам Климкина, он обсудил с польским коллегой вопросы предоставления Польшей помощи в борьбе Украины против российской вооруженной и гибридной агрессии.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016