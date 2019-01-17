Собчак уверяет, что приехала в Киев не для политики

Российская телеведущая и политик Ксения Собчак приехала в Киев, чтобы навестить подругу. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам ведущей, в ее поездке нет «никакой политики». «То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да?» — отметила она.

О том, что Собчак приехала в Киев, стало известно из ее Instagram. Она обнародовала короткое видео, на котором видна Европейская площадь, подписав его: «Ну привет, Kiев!»

Напомним, в марте 2018 года сайт «Миротворец» внес Собчак в свою базу данных. Поводом послужила поездка телеведущей в Крым в 2014 году, когда она готовила репортаж о событиях на полуострове.