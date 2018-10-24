НАСА обнародовало фото идеально прямоугольных айсбергов

Представители НАСА опубликовали фото прямоугольных айсбергов, плавающих в море Уэдделла у берегов Антарктиды.

Острые углы и плоская поверхность объекта позволяют предположить, что айсберг недавно откололся от шельфового ледника, говорят в американском космическом агентстве. Края «мечты перфекциониста» пока еще заострены и не стерты ветром и океаническими волнами.

Снимок был сделан на прошлой неделе во время работы миссии IceBridge — продолжительной аэросъемки, целью которой является обследование полярного льда. Специалисты пролетали над северной частью Антарктического полуострова.

Во время исследования, предназначенного для оценки изменений высоты льда нескольких ледников, и были замечены остроугольные айсберги, плавающие среди морского льда недалеко от разрушающегося шельфового ледника Ларсена С. Последний в июле 2017 года породил и другого гиганта — массивный айсберг A68 — кусок льда размером с американский штат Делавэр.

Трудно сказать, насколько велик айсберг на фотографии. По мнению экспертов, его ширина доходит до 1,6 километра. И, как и все айсберги, видимая часть составляет лишь малую долю массы объекта: в данном случае около 10 процентов.

Подобные объекты называются столовыми айсбергами (tabular icebergs). Они плоские и обширные, а формируются за счет откола ледового покрова от краев шельфового ледника. Подобный процесс можно сравнить с ростом ногтя, который вырос слишком длинным, а затем отломился (ледяная корка с берега постепенно сползает в море). Из-за этого такие айсберги часто имеют геометрическую форму.