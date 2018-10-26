Украина и Беларусь устранят антидемпинговые ограничения в торговле

Украина и Беларусь создадут рабочую группу по устранению существующих антидемпинговых ограничений, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Мы с Александром Григорьевичем договорились поручить правительству срочно создать рабочую группу, чтобы устранить все антидемпинговые ограничения. Устранить любые преграды для взаимной торговли», — сказал он на открытии Форума регионов Украины и Беларуси в белорусском Гомеле в пятницу.

«Предвижу, что эта группа будет создана в ближайшее время», — подчеркнул он.

По словам Порошенко, которого цитирует Интерфакс-Украина, Беларусь является пятым торговым партнером для Украины, товарооборот между странами в этом году составил $4,5-4,6 млрд. При этом он выразил надежду, что к концу года этот показатель достигнет $5,3 млрд, а в следующем — не меньше $7 млрд.

По мнению украинского президента, страны могут увеличить товарооборот вдвое.

«Мы могли бы с легкостью удвоить наш товарооборот: цифра $10 млрд является вполне реальной. В значительной мере этому благоприятствовало бы возобновление экспорта украинского металлопроката в Беларусь, а также отмена ограничений как на торговлю сельскохозяйственной продукцией, так и на торговлю древесиной», — сказал он.