«Худшее, что могло случиться с Россией»: Трамп прокомментировал свою победу на выборах

Президент США Дональд Трамп полагает, что его победа на выборах в 2016 году стала "худшим, что могло случиться с Россией". При этом глава государства отметил необходимость наладить отношения с РФ.

"Вот что я вам скажу. Худшее, что когда-либо случалось с Россией, - это моя победа на выборах", - заявил Трамп в пятницу на митинге в штате Северная Каролина.

"Но в то же время поладить с Россией, с Китаем и, честно говоря, с Северной Кореей, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными, - это хорошая, а не плохая вещь. Мы будем продолжать добиваться результатов", - добавил американский лидер.

Трамп также посетовал на то, что американские СМИ необъективно освещают его успехи во внешней политике. "У нас была великолепная встреча с Владимиром Путиным, - сказал он. - А они изображают это настолько негативно, насколько это возможно. Очень важно, чтобы СМИ правильно освещали то, каких результатов мы добились".

Президент США и ранее неоднократно заявлял, что провел прекрасный саммит с российским коллегой в Хельсинки. Трамп отмечал при этом, что власти РФ не хотели его победы на выборах 2016 года, как считают многие. Он выражал возмущение тем, что американские СМИ ожидали "боксерского поединка", а не дипломатии на встрече с российским лидером.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки прошли переговоры Путина и Трампа. Это был первый полноформатный российско-американский саммит со времени избрания Трампа президентом США в 2016 году. На родине его подвергли критике за его недостаточно жесткую позицию в отношении вмешательства России в президентские выборы 2016 года, а также за то, что он поставил под сомнение выводы спецслужб США на этот счет. С критикой в адрес президента успели выступить не только либеральные СМИ и демократы, но и многие однопартийцы Трампа.