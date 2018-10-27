Госдеп США поздравил Сенцова

Официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (США) Хизер Нойерт заявила, что США поздравляют политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова с присуждением ему премии «За свободу мысли» им. Андрея Сахарова.

«Поздравляем Олега Сенцова с победой с присуждением ему престижной европейской премии им.Сахарова, названной в честь российского диссидента, сильно пострадавшего в советские времена», — написала Нойерт в Twitter.

Также она отметила, что США вновь призвали Россию «немедленно освободить Сенцова и других политических заключенных и уважать право человека на свободу выражения».