В Стамбуле лидеры четырех стран обсуждают будущее Сирии

Первый в истории четырехсторонний саммит Россия-Германия-Франция-Турция, посвященный сирийскому урегулированию, начался в Стамбуле. Встреча проходит во дворце Вахдеттин на Босфоре, сообщает Интерфакс.

По графику на общение глав государств в четырехстороннем формате отведено порядка трех часов.

Саммиту предшествовали интенсивные двусторонние контакты участников встречи. Незадолго до вылета в Турцию президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а по прибытии в Турцию Путин провел двусторонние встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ожидается, что по завершении четырехсторонней встречи главы государств сделают совместное заявление.

Саммит проходит в резиденции президента Турции на Босфоре - особняке Вахдеттин, названном в честь последнего османского султана, проживавшего там до вхождения на престол.