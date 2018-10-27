В Стамбуле лидеры четырех стран обсуждают будущее Сирии

Первый в истории четырехсторонний саммит Россия-Германия-Франция-Турция, посвященный сирийскому урегулированию, начался в Стамбуле. Встреча проходит во дворце Вахдеттин на Босфоре, сообщает Интерфакс.
По графику на общение глав государств в четырехстороннем формате отведено порядка трех часов.
Саммиту предшествовали интенсивные двусторонние контакты участников встречи. Незадолго до вылета в Турцию президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а по прибытии в Турцию Путин провел двусторонние встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Ожидается, что по завершении четырехсторонней встречи главы государств сделают совместное заявление.
Саммит проходит в резиденции президента Турции на Босфоре - особняке Вахдеттин, названном в честь последнего османского султана, проживавшего там до вхождения на престол.
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