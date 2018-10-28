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Тигипко и партнеры построят «свечку» в центре Киева с массой нарушений

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ООО «ПИРИТ» и ООО «Виолия» построят 33-этажный жилой дом в квартале от Дворца «Украина» на участке площадью 0,34 га по ул. Антоновича, 136-138 в Киеве. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные на сайте Департамента градостроительства КГГА и Минрегиона, пишут «Наши деньги».

Высота здания составит ориентировочно 115 метров, что противоречит Генплану столицы, поскольку в Центральной планировочной зоне Киева запрещено строительство выше 27 м от поверхности земли.

В градостроительных условиях и ограничениях, которые фирмы получили в начале января этого года, чиновники Департамента градостроительства КГГА отметили, что окончательная высота здания должна быть установлена на основе выводов историко-градостроительного обоснования (ИМО) Министерства культуры.

Подобную схему использовали при застройке Сенного рынка: в ИМО отмечается, что согласно Генплану строить выше 27 м действительно нельзя, однако превышение высоты будет нивелировано построенными рядом многоэтажками.

В результате нарушения по высоте здания также возникают нарушения плотности застройки, обеспечения жителей площадью озелененных территорий, паркоместами и спортивными площадками.

Строительство планируется вплотную к участку школы № 37, при этом нарушается инсоляция учебных помещений. А шум от проведения строительных работ в течение нескольких лет будет нарушать требования к шумозащите школы.

Также вокруг здания не будет кругового проезда пожарной техники. Проблему отсутствия специальной пожарной техники для проведения спасательных работ и тушения пожаров зданий с условной высотой более 73,5 м застройщик предложил решить путем «установки двух дополнительных пожарных гидрантов».

В сентябре этого года «ПИРИТ» обратился в Минрегионстрой касательно согласования ряда отклонений от строительных норм при проектировании и возведении 33-этажного дома по ул. Антоновича, 136-138 в Киеве. Заявление фирмы было включено в повестку дня заседания соответствующей секции Минрегиона, назначенного на 19 октября. Однако, в тот день заседание не состоялось. Дата следующего — пока неизвестна.

Стоит отметить, что «ПИРИТ» подал в министерство ряд технических условий, которые были выданы для строительства офисного центра. Именно для таких целей Киевсовет передавал фирме в аренду участок 0,34 га. Вместе с тем застройщик собирается строить здесь жилой дом со встроенными нежилыми помещениями.

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Учредителем ООО «ПИРИТ» является кипрская компания «Девисал Лимитед», конечным бенефициарным владельцем которой является Сергей Тигипко.

Вместе с этой фирмой градостроительные условия и ограничения на проект получало также недавно созданное ООО «Виолия», учредителями которого являются Максим Кузьменко и Ольга Майская.

Сергей Тигипко, застройка
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