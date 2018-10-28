Искусственный интеллект помогает в воспитании детей в Китае

Рынок образовательных продуктов с технологией искусственного интеллекта (ИИ) в Китае растет, а роботы для дошкольников набирают все большую популярность. Только на платформе электронной торговли Tmall (китайский аналог Amazon) по запросу «образовательный робот» появляется 65 страниц продуктов в различных ценовых категориях.
При этом преимущества ИИ-гаджетов выходят за рамки сферы образования. Одним из ярких примеров является робот BeanQ от компании Roobo по цене всего в $300. Помимо возможности «общения» с ребенком, проигрывания песен и сказок и интерактивных игр, устройство имеет режим «няни», постоянно следуя за ребенком, делая снимки и короткие видео и размещая их онлайн для родителей. BeanQ приобрели миллионы китайцев среднего класса.
Roobo — всего лишь одна из китайских компаний, которые используют рынок раннего образования для коммерциализации своих технологий. Недавно фирма разработала систему искусственного интеллекта, которая включает в себя ряд учебных материалов на английском языке.
Согласно данным исследования, проведенного компанией Turing Robotics, крупным поставщиком игрушек с ИИ в Китае, в этом году в Поднебесной будет продано около 30 млн обучающих роботов. Turing Robotics входит в число компаний, которые разрабатывают продукты не только для дома, но для использования в школах и больницах. Недавно совместно с Sharp и Foxxconn они выпустили робота RoBoHoN с эмоциями и способностью к самообучению. Стоимость устройства составляет $2000 и оно используется в детской больнице в Харбине для работы с детьми с аутизмом.
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