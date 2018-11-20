Тигипко не разрешили строить 115-метровую высотку в центре Киева

Министерство культуры отказало в согласовании историко-градостроительного обоснования по строительству 115-метровой многоэтажки возле станции метро «Дворец Украина». Об этом говорится на сайте Министерства культуры.
Соответствующее заявление фирмы «Виолия» было зарегистрировано 26 октября.
Как сообщалось ранее, на ул. Антоновича, 136-138 ООО «Виолия» и ООО «Пирит» намерены построить 33-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями.
Учредителем ООО «Пирит» является кипрская компания «Девисал Лимитед», конечным бенефициарным владельцем которой является Сергей Тигипко.
Компания «Пирит» получала участок по указанному адресу для строительства офисного центра. Вместе с тем в январе этого года Департамент градостроительства КГГА выдал фирмам градостроительные условия и ограничения (МУО), которыми разрешили строить на участке «многофункциональный комплекс», а по факту — жилую высотку.
Поскольку ул. Антоновича — это центр Киева, то существует ограничение по высоте. Генплан запрещает строительство выше 27 м, а высота будущего будущего дома — 115 м (33 этажа).
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016