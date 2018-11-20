Тигипко не разрешили строить 115-метровую высотку в центре Киева

Министерство культуры отказало в согласовании историко-градостроительного обоснования по строительству 115-метровой многоэтажки возле станции метро «Дворец Украина». Об этом говорится на сайте Министерства культуры.

Соответствующее заявление фирмы «Виолия» было зарегистрировано 26 октября.

Как сообщалось ранее, на ул. Антоновича, 136-138 ООО «Виолия» и ООО «Пирит» намерены построить 33-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями.

Учредителем ООО «Пирит» является кипрская компания «Девисал Лимитед», конечным бенефициарным владельцем которой является Сергей Тигипко.

Компания «Пирит» получала участок по указанному адресу для строительства офисного центра. Вместе с тем в январе этого года Департамент градостроительства КГГА выдал фирмам градостроительные условия и ограничения (МУО), которыми разрешили строить на участке «многофункциональный комплекс», а по факту — жилую высотку.

Поскольку ул. Антоновича — это центр Киева, то существует ограничение по высоте. Генплан запрещает строительство выше 27 м, а высота будущего будущего дома — 115 м (33 этажа).