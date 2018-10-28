Появились первые изображения российского вертолета будущего

В интернете появились первые изображения российского перспективного боевого вертолета. Как пишет Scramble Magazine, разработкой занимается конструкторское бюро «Камов». По данным издания, у вертолета будут крылья и убираемое шасси. Кресла в кабине экипажа будут расположены рядом друг с другом. Также утверждается, что вертолет сможет развивать скорость до 700 км/ч.

<

При этом не указывается, когда и где был представлен проект вертолета.