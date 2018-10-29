В файлах Microsoft Word нашли опасную уязвимость

Эксперты обнаружили новый способ заражения компьютеров пользователей через видео, встроенные в файлы Microsoft Word. Об этом сообщается на сайте исследовательской компании Cymulate.
Отмечается, что хакеры вставляют в текст видео, взятое с любого интернет-ресурса, затем редактируют файл document.xml и заменяют ссылку на видео на вредоносный код. Дополнительная опасность заключается в том, что при открытии таких документов антивирусы не отображают предупреждение о возможной угрозе.
Специалисты указывают на то, что исправить проблему пока невозможно. Они рекомендуют пользователям блокировать текстовые файлы, содержащие встроенные видео.
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