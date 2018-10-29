Samsung в ноябре покажет сгибаемый смартфон

Samsung готов показать свой первый смартфон с гибким экраном и уникальным интерфейсом. По данным издания Bloomberg разработка уже находится на финальной стадии и первый показ смартфона корейская компания планирует провести 7 или 8 ноября на конференции для разработчиков Samsung Developer Conference.
Как пишет издание, разработчики выбирают между двумя прототипами: один складывается в горизонтальной плоскости и больше похож на смартфон-раскладушку, а второй – вертикальный, и походит на складной планшет.
Дизайнеры склоняются к портретному прототипу, поскольку им удобней управлять одной рукой и вроде бы под складной экран не удалось встроить дактилоскопический датчик из-за технических сложностей, но это не точно.
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