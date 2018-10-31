ФИФА может увеличить число участников ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино в ходе выступления на конгрессе Азиатской футбольной конфедерации в столице Малайзии Куала-Лумпуре заявил, что в ЧМ-2022 могут принять участие 48 команд. Ранее увеличение числа участников чемпионата мира планировалось в 2026 году.

«Мы приняли решение с 2026 года увеличить число участников финальных турниров чемпионата мира с 32 до 48. При этом мы рассматриваем возможность ввести эти изменения уже в 2022 году. Сейчас этот вопрос обсуждается с представителями Катара и других стран ближневосточного региона. Надеемся, что переговоры приведут к успеху», — цитирует Инфантино Reuters.

Он не уточнил, каким образом будут распределены дополнительные квоты.