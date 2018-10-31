Войти
Климкин призвал украинцев сдать российские паспорта
дружба народов
Климкин призвал украинцев сдать российские паспорта
Трамп хочет отменить право на предоставление гражданства США по рождению
планы
Трамп хочет отменить право на предоставление гражданства США по рождению

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

футбол
RSS

ФИФА может увеличить число участников ЧМ-2022

317
ФИФА может увеличить число участников ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино в ходе выступления на конгрессе Азиатской футбольной конфедерации в столице Малайзии Куала-Лумпуре заявил, что в ЧМ-2022 могут принять участие 48 команд. Ранее увеличение числа участников чемпионата мира планировалось в 2026 году.

«Мы приняли решение с 2026 года увеличить число участников финальных турниров чемпионата мира с 32 до 48. При этом мы рассматриваем возможность ввести эти изменения уже в 2022 году. Сейчас этот вопрос обсуждается с представителями Катара и других стран ближневосточного региона. Надеемся, что переговоры приведут к успеху», — цитирует Инфантино Reuters.

Читайте также: Российские миллионеры предпочитают хранить деньги за границей

Он не уточнил, каким образом будут распределены дополнительные квоты.

ФИФА, Джанни Инфантино, ЧМ-2022
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 31 октября 2018
Вторник, 30 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

С чего начиналось польское экономическое чудо

В начале 1991 года долг Польши перед западными странами составлял 33 млрд дол. Учитывая долг перед частными организациями в 11 млрд, совокупный долг на тот момент составлял около 90% ВВП. Несмотря на то, что все заслуги рыночных реформ любят приписывать Бальцеровичу, однако он был лишь исполнителем. Сам план реформирования экономики написал Джефри Сакс, который для этого был приглашён в страну и в то время консультировал польских чиновников. Единственное, что мешало нормальному внедрению всех реформ, был колоссальный госдолг. И он эту проблему решил.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Пять факторов конкурентоспособности экономики Украины

Глобальный рейтинг конкурентоспособности от ВЭФ является ориентиром, указывающим в какой степени страна способна обеспечить стабильный рост экономики и высокий уровень жизни населения. Анализ показателей, используемых для расчета этого рейтинга, может помочь национальной экономике ликвидировать существующие проблемы и отставание, и стать на путь устойчивого развития. Однако, с моей точки зрения, есть еще несколько важных факторов, которые определяют конкурентоспособность экономики.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Печальный нормандский формат

Недавно в Стамбуле закончился саммит по Сирии, в котором приняли участие Путин, Меркель, Эрдоган и Макрон. Закончился это встреча на высшем уровне ничем. Все та же «нормандская пара» - Меркель и Макрон, не справившись с мирным разрешением вооруженного конфликта между Украиной и Россией смело взялись решать сирийский конфликт. И опять никакого результата. Значит дело не в Украине или Сирии, а в принципиальной неэффективности «нормандского формата» решения конфликтов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016