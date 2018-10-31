Российские миллионеры предпочитают хранить деньги за границей

Состоятельные россияне, владеющие не менее чем $1 млн финансовых активов (в наличных деньгах, депозитах и ценных бумагах, без учета стоимости недвижимости и бизнеса), держат в российских банках около 30% своих средств, следует из исследования компании Frank RG, посвященного сегменту private banking в России. Общий объем финансовых активов эксперты Frank RG оценили в $455 млрд, из которых в России находятся $140 млрд, а $315 млрд — за рубежом.
Исследование проводилось с апреля по октябрь 2018 года на основе данных 11 российских банков и их подразделений private banking, специализирующихся на оказании услуг состоятельным клиентам. Речь идет о 27 тыс. человек.
При этом клиенты российского private banking около 60% своего портфеля держат в валютных активах, подсчитали в Frank RG.
Там также отметили явную тенденцию к росту доли валюты в портфелях состоятельных россиян. За последние три года наблюдений за рынком private banking доля валютных вложений в капитале состоятельных клиентов выросла с 55 до 60%.
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