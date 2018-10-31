Один погибший, трое раненых: в Архангельске взрыв в здании ФСБ

Один человек погиб и три ранены при взрыве в Архангельске, заявил российским журналистам губернатор региона Игорь Орлов.
«Сработало неустановленное взрывное устройство. Трое находятся в больнице. Есть погибший, личность которого устанавливается», — сказал он.
Орлов утончил, что взрыв произошел внутри здания управления ФСБ по Архангельской области.
Уже известно, что погибший при взрыве не является сотрудником ведомства. Информацию об этом СМИ подтвердила пресс-секретарь регионального управления ФСБ Елизавета Семушина.
«Мы можем подтвердить, что погиб один человек, который не является сотрудником ФСБ», — сказала Семушина.
Отметим, что сначала сообщалось о том, что взрыв небольшой мощности произошел рядом со зданием управления ФСБ по Архангельской области. Факт взрыва подтвердили в местном МЧС и Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Здание управления было эвакуировано. Причины произошедшего выясняются.
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