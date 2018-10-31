Dragon Capital выкупила Horizon Park Business Center

UCPIH Ltd, которая входит в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению у АО «Укрсоцбанк» бизнес-парка Horizon Park Business Center площадью 69 тысяч квадратных метров.
«Стоимость сделки не раскрывается», — говорится в сообщении Dragon Capital.
Однако в Facebook говорится, что приобретение этого комплекса стало самой большой сделкой на рынке офисной недвижимости Украины за последние 10 лет.
В компании отмечают, что в состав комплекса входят две офисных башни класса «А» высотой 18 и 19 этажей и 3-этажное здание, соединяющее их, а также 5-этажное офисное здание класса «B». В крупнейший в Киеве бизнес-парк также входит наземный, подземный и многоуровневый паркинг на более 1100 машиномест, а также широкий перечень объектов социальной инфраструктуры.
«Horizon Park Business Center станет седьмым и самым большим объектом в нашем портфеле офисной недвижимости, который мы сформировали за последний год, увеличив вдвое его размер — до 160 тыс квадратных метров», — отметил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.
«Мы считаем, что рост спроса на офисные помещения на фоне восстановления деловой активности в стране и постепенное снижение вакантности делают этот сектор недвижимости инвестиционно привлекательным в перспективе 3-5 лет», — добавил он.
По его словам, с 2016 Dragon Capital вместе со своими европейскими и американскими партнерами проинвестировала в недвижимость Украины уже 400 млн долларов.
Dragon Capital — одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания была основана в 2000 году в Киеве.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016