В Украине стали производить меньше топлива

За январь-сентябрь 2018 на отечественные нефтеперерабатывающие предприятия было отгружено 628,8 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 13,1% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

"В течение января-сентября 2018 на НПЗ и Шебелинский ГПЗ поставлено 628,8 тыс. тонн нефтяного сырья украинских месторождений (нефть с газовым конденсатом). В том числе, на Шебелинский ГПЗ поставлено 348,9 тыс. тонн газового конденсата собственной добычи, что на 35,2 тыс. тонн (на 9,2%) меньше по сравнению с январем-сентябрем 2017 года", - говорится в информационной справке Минэнерго.

Объем переработки нефтяного сырья за 3 квартала 2018 составил 348,9 тыс. тонн, что на 9,2% меньше, чем за тот же период 2017 года.

За 9 месяцев 2018 Шебелинский ГПЗ произвел: 95,0 тыс. тонн автомобильных бензинов (на 7,9% меньше, чем в прошлом году) 66,3 тыс. тонн дизельного топлива (на 11,7% меньше) и 21,8 тыс. тонн мазута (на 17,1% меньше).

Добыча нефти с газовым конденсатом в Украине за 9 месяцев 2018 составила 1,618 млн тонн, на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Транзит нефти по территории Украины в январе-сентябре 2018 сократился на 9 месяцев прошлого года на 4,8% - до 9,876 млн тонн.