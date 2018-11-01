Более миллиона украинцев отдохнули в Крыму в 2018 году

Большинство иностранных туристов, отдыхавших в Крыму в 2018 году, составили граждане Украины, в пятерку стран вошли также Белоруссия, Казахстан, Германия и страны Балтии. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Симферополе «министр курортов и туризма» региона Вадим Волченко.

«Если говорить об иностранцах, 72% — это жители Украины. Мы знаем, что в этом году более 1 миллиона украинских туристов побывали в Крыму, мы им рады. Далее по убывающей идут республика Беларусь, Казахстан, Германия, Эстония, Латвия, Армения и другие», — сказал Волченко, которого цитируют российские СМИ.

В минувшем году в Крыму было немало туристических групп из Китая, отметил «министр».

По данным оккупационных властей, туристический поток в Крым по итогам этого года ожидается в районе 6,6 миллиона человек. На конец октября в Крыму отдохнули около 6,3 миллиона человек.