ЕБРР улучшил прогноз роста украинской экономики

В Европейском банке реконструкции и развития обновили прогноз роста валового внутреннего продукта Украины по итогам 2018 года до 3,5%. Об этом сообщается в отчете «Региональные экономические перспективы» на сайте ЕБРР.
«Банк прогнозирует рост украинской экономики на 3,5% в 2018 году и 3% в 2019 году, по сравнению с 2,5% в 2017 году», — говорится в сообщении.
Как отмечается, принятие и внедрение нового соглашения stand-by с МВФ поможет решить потребности в краткосрочной перспективе во внешнем финансировании Украины и поддерживать макроэкономическую стабильность во время избирательного цикла в 2019 году.
В отчете также отмечается, что быстрый темп роста реальной заработной платы и денежных переводов стимулировал потребление среди населения, а инвестиции в основные фонды продолжали достаточно быстро расти в течение первых двух кварталов 2018 года, хотя и медленнее, чем в тот же период в прошлом году.
Общая инфляция в течение первых девяти месяцев 2018 года составляла 11,4% по сравнению с предыдущим годом, что гораздо выше среднесрочного целевого уровня в 5% плюс-минус один процентный пункт. Вместе с этим, в период с июня по сентябрь этот показатель снижался до уровня менее 10%.
С целью сдерживания инфляции Национальный банк Украины повышал учетную ставку четыре раза — с 14,5% в январе 2017 года до 18% в сентябре 2018 года, напомнили в ЕБРР.
Ранее МВФ снизил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году до 2,7 процента с 3,3 процента, прогнозируемых в апреле. В то же время улучшил до конца текущего года — до 3,5 процента с 3,2 процента.
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