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Спустя три года у правоохранителей нет результатов в расследованииграндиозной кражи топлива с Одесского НПЗ

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Спустя три года у правоохранителей нет результатов в расследованииграндиозной кражи топлива с Одесского НПЗ

Конфискация Одесского нефтеперерабатывающего завода у представителей прошлой власти в пользу государства затмила преступления членов нынешней правящей верхушки. Дело в том, что пока расследовалось уголовное производство по факту масштабного контрабандного ввоза топлива на территорию Украины олигархом Сергеем Курченко, народной депутат от партии «Народный Фронт» Сергей Пашинский организовал схему по незаконной продаже запасов нефтепродуктов с Одесского НПЗ, Херсонского нефтеперевалочногокомплекса и Васильковской нефтебазы.

Напомним, что один из первых об этом публично заявил народный депутат от фракции БПП Дмитрий Добродомов 18 мая 2015 года. В свою очередь, слова нардепа Добродомова подтвердила Служба безопасности Украины, которая направила в ГПУ соответствующие доказательства.

В ответ на поднявшийся в обществе резонанс Генеральная прокуратура 22 мая 2015 года зарегистрировала уголовное производство № 42015000000000944. В принципе, и сам Сергей Пашинский не пытался скрывать свою причастность к продаже «топлива Курченко». Компания, которая на незаконных основаниях реализовывала топливо (вещественное доказательство по делу Курченко), входила в состав бизнес-группы «Фактор».

Бенефициаром последней выступает олигарх Сергей Тищенко, тесно связанный с нардепом от «Народного Фронта» Сергеем Пашинским. В тот же период Кабинет министров возглавлял Арсений Яценюк, а МВД – Арсен Аваков. Все они однопартийцы Пашинского, что, скорее всего, и повлияло на решение Пашинского не обременять себя попытками запутать следы.

Исходя из материалов досудебного расследования, люди Пашинского смогли присвоить нефтепродуктов ориентировочно на сумму в размере 341,1 млн гривен.

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Тем не менее, по информации из источников, расследование о хищении топлива с Одесского НПЗ группой Пашинского, которое должно было быть конфисковано и пойти, например, на нужды армии, никто не прекращал. Скорее всего, в ближайшее время следствие продемонстрирует свои результаты и дело направят в суд вместе с обвинительным актом.

В противном случае можно будет констатировать , что Пашинский обзавелся «индульгенцией».

Одесский НПЗ, Сергей Пашинский
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