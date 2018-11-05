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В Киеве призывников не удается выловить даже с помощью полиции

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В Киеве призывников не удается выловить даже с помощью полиции

В Киеве отмечается низкая явка лиц призывного возраста в районные призывные комиссии, по состоянию на 5 ноября не явились на призывные участки 23 тыс. 424 человека, сообщил военный комиссар Киевского военного комиссариата, полковник Сергей Клявлин, передает Интефакс-Украина.

«По состоянию на 5 ноября 2018 года, в соответствие с планом, мы призвали в ряды Вооруженных сил Украины 39,5%. Хотел бы обратить внимание, что явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки районных призывных комиссий, крайне низкая. Эта цифра составляет 8%», — сказал Клявлин на брифинге в понедельник в Киеве.

«То есть жители города Киева в призывные участки как не обращались, так и не обращаются. Мы их разыскиваем с помощью органов Национальной полиции и уже потом доставляем в призывные участки, где определяется их пригодность к срочной военной службе», — добавил военком.

Он указал на низкое качество работы руководителей предприятий по этому вопросу. «Тех, кто получают повестки, увольняют задним числом с предприятий, чтобы не сохранять за ними место работы и не выплачивать зарплату. Это в большей мере касается частных предприятий», — отметил Клявлин.

По его словам, учебные заведения, в которых граждане завершили обучение и больше не имеют отсрочку на призыв, передают данные в районные военкоматы не в полном объеме. «Поэтому мы с помощью органов Нацполиции, проверяя общежития, где проживали эти призывники, выявляем такие факты, когда те, кто не имеют право на отсрочку, прячутся в общежитиях под видом якобы студентов», — указал военком Киева.

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Он также проинформировал, что в ряды Вооруженных сил Украины на военную службу по контракту призвано 346 жителей Киева, из них 76 — женщины. 163 из них имеют статус участника боевых действий и ранее выполняли задания во время проведения АТО.

Киев, ВСУ, призыв
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