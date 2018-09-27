Около 40% солдат-срочников остаются на службу по контракту

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что после окончания срочной военной службы около 40% военнослужащих продолжают службу по контракту.

«На протяжении текущего года мы приняли более 2,6 тыс. юношей военнослужащих срочной службы на военную службу по контракту. Если брать в абсолютных показателях, то прошлой осенью мы призвали на срочную военную службу почти 8 тыс. юношей и уже более 2,6 тыс. мы приняли из этой категории на службу по контракту. Этот показатель составляет около 40%», — сказал начальник отдела комплектации и призыва — заместитель начальника управления призыва и комплектации главного управления персонала Генерального штаба ВСУ Валерий Дендебер в четверг в Киеве.

По его словам, начиная с 2015 года не было ни одного срыва призыва.

Кроме того, Дендебер отмети, что на сегодняшний день украинское государство «наверное, самое демократическое по предоставлению отсрочек от призыва на срочную военную службу».

26 сентября Кабинет министров утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в октябре-декабре 2018 года в количестве 17 тыс. 960 человек.

Согласно решению правительства, 9010 призывников будут направлены на срочную службу в Вооруженные силы Украины, 6500 — в Национальную гвардию, 1550 — в Государственную пограничную службу и 900 — в Государственную специальную службу транспорта.

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