В Варшаве более семи часов допрашивали Дональда Туска

Председатель Европейского совета, экс-премьер Польши (2007-2014) Дональд Туск более семи часов провел в понедельник в польском парламенте. Он давал показания комиссии, которая расследует дело о финансовой пирамиде, действовавшей в период его пребывания на посту главы правительства страны, сообщает агентство PAP.

По итогам заседания глава комиссии Малгожата Вассерман заявила о том, что руководство Туска и его контроль над министерствами и ведомствами привели «к потере 850 млн злотых, а 18 тыс. человек потеряли свои сбережения».

«Тезис о том, что я не контролировал службы, на мой взгляд, по сути, свидетельствует о капитуляции комиссии, потому что первым тезисом было то, что это я несу ответственность за все это дело», — указал Туск.

Компания Amber Gold была создана в начале 2009 года и предложила своим клиентам инвестировать в золото с возможностью большой прибыли по процентным ставкам, которые намного превышали предложения банков. В 2012 году она объявила о банкротстве, не только не выплатив почти 19 тыс. клиентов проценты, но и не вернув вклады. Согласно подсчетам, тысячи поляков потеряли порядка 851 млн злотых (почти $250 млн).