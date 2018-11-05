Business Insider поставил украинскую армию на 10 место в Европе

Издание Business Insider составило рейтинг из 25 сильнейших армий Европы, в котором Украина заняла десятое место. При составлении перечня учитывались такие факторы, как численность военнослужащих, техники и авиации, а также оборонные бюджеты стран.

По данным издания, у Украины 1,182 млн военнослужащих, 240 самолетов, 2214 танков и 25 боевых кораблей. Оборонный бюджет Украины издание оценило в $4,88 млрд.

На первом месте – Россия, у которой 3,5 млн военных, почти 4 тыс. самолетов, более 20 тыс. танков и более 350 кораблей. Оборонный бюджет России - $47 млрд.

Второе место занимает Франция с более 388 тыс. военнослужащих, более 1,2 тыс. самолетов, более 400 танков и более 100 кораблей. Оборонный бюджет страны составляет $40 млрд.

Тройку замыкает Великобритания, на вооружении которой стоят более 800 самолетов, 200 танков и 70 кораблей, а также 279 тыс. военных. Оборонный бюджет страны, по данным издания, составляет $50 млрд.

В десятку европейских стран с самыми мощными армиями также вошли Турция, Германия, Италия, Испания, Польша, Греция. Последнее место заняла Бельгия, у которой чуть более 38 тыс. военнослужащих, более 160 самолетов, 17 кораблей и ни одного танка. Оборонный бюджет страны при этом превышает украинский – он более $5 млрд.